    Доходы Азербайджана от экспорта метанола сократились

    Бизнес
    • 27 апреля, 2026
    • 14:42
    Доходы Азербайджана от экспорта метанола сократились

    Азербайджан в январе-марте 2026 года экспортировал 12 236 тонн метанола (метилового спирта) на сумму $2 млн 447 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 86,5% и 91,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Доля метилового спирта в экспорте основных ненефтяных продуктов Азербайджана составляет 0,28%, а доля метанола в первичной форме в общем объеме экспорта страны - 0,05%.

    Напомним, что в январе-марте текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $9 млрд 407 млн.

    $5 млрд 402 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $4 млрд 5 млн - на импорт. За год экспорт сократился на 15,4%, импорт - на 29,3%.

    Метаноловый завод введен в эксплуатацию в 2013 году. С 2016 года завод работает под управлением дочернего предприятия SOCAR - ООО SOCAR Methanol, а с августа 2017 года перешел в собственность компании. Мощность предприятия составляет 650-700 тысяч тонн метанола в год.

    Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Метаноловый завод Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
    Azərbaycanın I rübdə metanol ixracından gəliri açıqlanıb
    Azerbaijan's methanol export revenues decline

