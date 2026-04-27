Доходы Азербайджана от экспорта метанола сократились

Азербайджан в январе-марте 2026 года экспортировал 12 236 тонн метанола (метилового спирта) на сумму $2 млн 447 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 86,5% и 91,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля метилового спирта в экспорте основных ненефтяных продуктов Азербайджана составляет 0,28%, а доля метанола в первичной форме в общем объеме экспорта страны - 0,05%.

Напомним, что в январе-марте текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $9 млрд 407 млн.

$5 млрд 402 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $4 млрд 5 млн - на импорт. За год экспорт сократился на 15,4%, импорт - на 29,3%.

Метаноловый завод введен в эксплуатацию в 2013 году. С 2016 года завод работает под управлением дочернего предприятия SOCAR - ООО SOCAR Methanol, а с августа 2017 года перешел в собственность компании. Мощность предприятия составляет 650-700 тысяч тонн метанола в год.