МИД Грузии вызвал посла ЕС после резонансных заявлений

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский вызван в министерство иностранных дел страны.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские медиа, данную информацию распространил МИД Грузии.

По сообщению ведомства, посол Герчинский был вызван на встречу с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили в связи с его заявлением, сделанным на мероприятии по грузинской тематике, организованном при Службе внешних действий Европейского союза.

"Подобные действия Брюсселя и заявления, которые делаются в отношении Грузии, подрывают доверие между партнерами, наносят ущерб грузино-европейским отношениям и направлены против них", - заявила Бочоришвили, слова которой приводит МИД.

Министр также отметила последовательную готовность правительства Грузии к конструктивному диалогу и выразила ожидание справедливого и уважительного отношения со стороны Европейского союза к стране.