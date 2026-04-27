МИД Грузии вызвал посла ЕС после резонансных заявлений
- 27 апреля, 2026
- 14:55
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский вызван в министерство иностранных дел страны.
Как сообщает Report со ссылкой на грузинские медиа, данную информацию распространил МИД Грузии.
По сообщению ведомства, посол Герчинский был вызван на встречу с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили в связи с его заявлением, сделанным на мероприятии по грузинской тематике, организованном при Службе внешних действий Европейского союза.
"Подобные действия Брюсселя и заявления, которые делаются в отношении Грузии, подрывают доверие между партнерами, наносят ущерб грузино-европейским отношениям и направлены против них", - заявила Бочоришвили, слова которой приводит МИД.
Министр также отметила последовательную готовность правительства Грузии к конструктивному диалогу и выразила ожидание справедливого и уважительного отношения со стороны Европейского союза к стране.