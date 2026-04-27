АПБА сообщило об отсутствии птичьего гриппа и болезни Ньюкасла в Азербайджане
Здоровье
- 27 апреля, 2026
- 15:01
Агентство пищевой безопасности (АПБА) не выявило случаев птичьего гриппа в Азербайджане по итогам проведенных обследований и эпизоотического мониторинга.
Как сообщает Report со ссылкой на АПБА, на территории страны не зафиксировано ни возбудителя заболевания, ни птиц с подозрительными клиническими признаками.
Кроме того, диагностические образцы, взятые у домашней птицы, были проверены и на болезнь Ньюкасла - случаев заражения также не выявлено.
Эпизоотический мониторинг проводился 6–10 апреля по всей территории республики, включая Нахчыванскую Автономную Республику. В рамках наблюдений были охвачены водно-болотные и прибрежные зоны заповедников, охотничьих хозяйств и национальных парков, определенных на основе оценки эпизоотических рисков.
