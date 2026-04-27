Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Другие страны
    • 27 апреля, 2026
    • 14:54
    Moody's изменило прогноз рейтинга Китая на стабильный

    Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Китая в иностранной и национальной валюте на уровне "A1".

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    При этом прогноз был улучшен с "негативного" до "стабильного", что, как отмечается в сообщении агентства, связано с ожиданиями сохранения устойчивости экономики и государственных финансов, несмотря на внутренние, торговые и геополитические вызовы.

    Аналитики Moody"s прогнозируют замедление роста экспорта КНР, однако подчеркивают, что он остается конкурентоспособным и гибким, продолжая поддерживать экономику. В связи с этим темпы роста ВВП в среднесрочной перспективе, по их оценке, будут снижаться постепенно.

    Эксперты также отмечают, что курс на развитие высокопроизводительных отраслей и контролируемое урегулирование долгов региональных и местных властей должны повысить эффективность использования капитала, несмотря на увеличение общего уровня государственного долга.

    По итогам 2025 года экономика Китая выросла на 5%. В текущем году официальный план социально-экономического развития предусматривает рост в диапазоне 4,5–5%.

    Последние новости

