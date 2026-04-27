В Одессе в результате ударов ВС РФ пострадали до 13 человек
Другие страны
- 27 апреля, 2026
- 09:43
В результате ночной атаки дронов со стороны ВС РФ по украинскому городу Одессе пострадало от 10 до 13 человек.
Как передает Report, об сообщают украинские медиа.
В результате атак повреждены жилые дома, гостиница, частная застройка, транспортные средства и объекты в центре города.
Среди пострадавших - двое детей.
Последние новости
09:48
Журналисты из Монголии о поездке в Азербайджан: Одно из лучших путешествий в жизниТуризм
09:43
В Одессе в результате ударов ВС РФ пострадали до 13 человекДругие страны
09:42
МЧС: За минувшую неделю произошло 136 пожаров, переданы по назначению тела 9 погибшихПроисшествия
09:41
На Сарсангском водохранилище стартует международная регата "Кубок президента 2026"Индивидуальные
09:36
В Агстафе подросток умер от удара токомПроисшествия
09:27
В Баку сбит насмерть 16-летний подростокПроисшествия
09:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2026)Финансы
09:11
Бабиш на переговорах в Азербайджане обсудит поставки природного газа в ЧехиюВнешняя политика
08:55