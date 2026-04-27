В Одессе в результате ударов ВС РФ пострадали до 13 человек

В результате ночной атаки дронов со стороны ВС РФ по украинскому городу Одессе пострадало от 10 до 13 человек.

Как передает Report, об сообщают украинские медиа.

В результате атак повреждены жилые дома, гостиница, частная застройка, транспортные средства и объекты в центре города.

Среди пострадавших - двое детей.