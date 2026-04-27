    Rusiya Odessaya zərbə endirib, 13-ə yaxın şəxs xəsarət alıb

    • 27 aprel, 2026
    • 09:47
    Rusiya Odessaya zərbə endirib, 13-ə yaxın şəxs xəsarət alıb

    Rusiya ordusunun gecə saatlarında Ukraynanın Odessa şəhərinə dron hücumu nəticəsində 10-13 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mediası məlumat yayıb.

    Zərbələr nəticəsində yaşayış binaları, mehmanxana, fərdi tikili, nəqliyyat vasitələri və obyektlər zədələnib.

    Zərərçəkənlərdən ikisi uşaqlardır.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Dron hücumu Odessa
    В Одессе в результате ударов ВС РФ пострадали до 13 человек
    Drone attack on Ukraine's Odesa leaves up to 13 people injured

