Rusiya Odessaya zərbə endirib, 13-ə yaxın şəxs xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 27 aprel, 2026
- 09:47
Rusiya ordusunun gecə saatlarında Ukraynanın Odessa şəhərinə dron hücumu nəticəsində 10-13 nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mediası məlumat yayıb.
Zərbələr nəticəsində yaşayış binaları, mehmanxana, fərdi tikili, nəqliyyat vasitələri və obyektlər zədələnib.
Zərərçəkənlərdən ikisi uşaqlardır.
