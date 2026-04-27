Ли Чже Мён заявил о стремлении Сеула наладить добрососедские связи с Пхеньяном

Президент Южной Кореи Ли Чже Мён заявил, что Сеул намерен активизировать усилия по налаживанию добрососедских отношений с КНДР.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

"Правительство будет последовательно проводить политику мирного сосуществования на Корейском полуострове. Мы будем активно предпринимать шаги, которые можем инициировать сами, чтобы восстановить межкорейское доверие и добиться мира на полуострове", - сказал он.

Южнокорейский лидер добавил, что страна надеется на позитивную реакцию со стороны КНДР на эту инициативу.

"Мы надеемся, что "Север" [Северная Корея, КНДР, - ред.] также поверит в искренность нашего правительства и откликнется", - сказал он.

Заявление южнокорейского президента было сделано по случаю годовщины Пханмунджомской декларации о мире, процветании и объединении Корейского полуострова, подписанной 27 апреля 2018 года лидерами КНДР и Южной Кореи. Стороны обязались прекратить враждебные действия, стремиться к полной денуклеаризации и укреплять сотрудничество.

Ли также отметил, что его администрация уже предприняла шаги по восстановлению доверия с Севером после вступления в должность в июне 2025 года, подтвердив приверженность миру через различные инициативы.

"Мы ясно дали понять, что уважаем политическую систему "Севера", не намерены добиваться объединения путем поглощения и будем воздерживаться от любых враждебных действий", - заявил он.