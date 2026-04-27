РФ нанесла удары по портовой инфраструктуре Одессы: атаковано судно

Российские войска в ночь на 27 апреля атаковали торговое судно RAMCO под флагом Науру, которое двигалось по украинскому морскому коридору.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Администрации морских портов Украины.

По информации ведомства, судно получило незначительные повреждения. Возгорание на борту было оперативно ликвидировано экипажем. Предварительно, пострадавших нет.

Также сообщается, что в ту же ночь российские силы нанесли очередные удары по портовой инфраструктуре Большой Одессы и объектам, обеспечивающим работу украинского морского коридора.

В результате атаки был поврежден энергетический объект на территории грузового терминала, возникли локальные возгорания, которые оперативно ликвидировали соответствующие службы.

"Ежедневные атаки на украинские порты являются прямой угрозой безопасности международного судоходства и глобальной продовольственной стабильности. Несмотря на системное давление, украинский морской коридор продолжает работу", - добавили в Администрации морских портов Украины.