    РФ нанесла удары по портовой инфраструктуре Одессы: атаковано судно

    Российские войска в ночь на 27 апреля атаковали торговое судно RAMCO под флагом Науру, которое двигалось по украинскому морскому коридору.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Администрации морских портов Украины.

    По информации ведомства, судно получило незначительные повреждения. Возгорание на борту было оперативно ликвидировано экипажем. Предварительно, пострадавших нет.

    Также сообщается, что в ту же ночь российские силы нанесли очередные удары по портовой инфраструктуре Большой Одессы и объектам, обеспечивающим работу украинского морского коридора.

    В результате атаки был поврежден энергетический объект на территории грузового терминала, возникли локальные возгорания, которые оперативно ликвидировали соответствующие службы.

    "Ежедневные атаки на украинские порты являются прямой угрозой безопасности международного судоходства и глобальной продовольственной стабильности. Несмотря на системное давление, украинский морской коридор продолжает работу", - добавили в Администрации морских портов Украины.

    Rusiya Odessanın liman infrastrukturuna zərbələr endirib

    Последние новости

    11:25

    Зеленский предложил продлить военное положение еще на 90 дней

    Другие страны
    11:16

    В Грузии задержаны 55 мигрантов, среди которых граждане Азербайджана

    В регионе
    11:16

    ANAMA: На освобожденных территориях за неделю от мин очищено около 1,6 тыс. га

    Внутренняя политика
    11:07

    Дефлимпийцы Азербайджана завоевали 7 медалей на ЧМ в Стамбуле

    Индивидуальные
    11:07

    Началось очередное пленарное заседание весенней сессии ММ

    Милли Меджлис
    11:00

    "Хезболлах" нанесла ракетный удар по силам ЦАХАЛ на юге Ливана

    Другие страны
    10:55

    МИД Азербайджана поздравил Нидерланды

    Внешняя политика
    10:42

    Ли Чже Мён заявил о стремлении Сеула наладить добрососедские связи с Пхеньяном

    Другие страны
    10:38

    РФ нанесла удары по портовой инфраструктуре Одессы: атаковано судно

    Другие страны
    Лента новостей