В годы I Карабахской войны в Физулинском районе пропали без вести 136 человек
Внутренняя политика
- 29 августа, 2025
- 13:13
В годы I Карабахской войны в Физулинском районе пропали без вести 136 человек.
Об этом в ответ на запрос карабахского бюро Report сообщили в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.
Среди них 87 военнослужащих и 49 гражданских.
После 44-дневной Отечественной войны удалось идентифицировать останки 10 из них (6 военнослужащих, 4 гражданских лица).
Последние новости
15:12
В Агдаме производство обуви выросло в 20 разПромышленность
15:05
В Сербии перехватили конверт с патронами, адресованный главе МВДДругие страны
15:03
Ташкент и Астана намерены углублять сотрудничество в сфере нефтегазодобычиЭнергетика
15:00
Представитель АФФА: Цель WFLP - развитие навыков женщин на руководящих должностяхФутбол
14:59
Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос об установлении дипотношенийДругие страны
14:53
Украина атаковала нефтяной объект в БрянскеДругие страны
14:50
МИД Швеции вызвал посла РоссииДругие страны
14:43
Генсек: Азербайджан является активным партнером по диалогу ШОСПолитика
14:28