В годы I Карабахской войны в Физулинском районе пропали без вести 136 человек.

Об этом в ответ на запрос карабахского бюро Report сообщили в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Среди них 87 военнослужащих и 49 гражданских.

После 44-дневной Отечественной войны удалось идентифицировать останки 10 из них (6 военнослужащих, 4 гражданских лица).