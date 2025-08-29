    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil

    Daxili siyasət
    • 29 avqust, 2025
    • 12:58
    Birinci Qarabağ müharibəsində Füzuli rayonundan 136 nəfər itkin düşüb

    Birinci Qarabağ müharibəsində Füzuli rayonundan 136 nəfər itkin düşmüş kimi qeydiyyata alınıb.

    Bu barədə "Report"un Qarabağ bürosunun sorğusuna cavab olaraq Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, itkin düşənlərin 87 nəfəri hərbçi, 49 nəfəri isə mülki şəxsdir.

    44 günlük Vətən müharibəsindən sonra onlardan 10 nəfərin (6 hərbçi, 4 mülki şəxs) şəxsiyyəti müəyyən edilib.

    Qarabağ   Birinci Qarabağ müharibəsi   Füzuli   itkin şəhid   nəşinin qalıqları   Baş Prokurorluq   DİN   Dövlət Komissiyası  
