В 6-ю годовщину начала 44-дневной Отечественной войны, завершившейся победой Азербайджана, представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку.

Как сообщает Report, жители столицы, а также прибывшие из различных регионов республики люди посещают могилы шехидов и возлагают к ним цветы.

Отметим, что 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия по приказу Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, подавления боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности азербайджанского гражданского населения.

В тот день в ответ на очередные масштабные провокации Армении, нанесение ударов по позициям Азербайджанской армии и населенным пунктам, началась операция, впоследствии получившая название "Железный кулак", которая стала Отечественной войной.