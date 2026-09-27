Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 09:07
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку

    В 6-ю годовщину начала 44-дневной Отечественной войны, завершившейся победой Азербайджана, представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку.

    Как сообщает Report, жители столицы, а также прибывшие из различных регионов республики люди посещают могилы шехидов и возлагают к ним цветы.

    Отметим, что 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия по приказу Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, подавления боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности азербайджанского гражданского населения.

    В тот день в ответ на очередные масштабные провокации Армении, нанесение ударов по позициям Азербайджанской армии и населенным пунктам, началась операция, впоследствии получившая название "Железный кулак", которая стала Отечественной войной.

    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку
    Представители общественности посещают Военное мемориальное кладбище в Баку

    27 Сентября – День памяти Военное мемориальное кладбище Баку
    Фото
    Vətən müharibəsinin ildönümü ilə əlaqədar Hərbi Memorial Məzarlığa ziyarət başlayıb
    Фото
    Public figures visit military memorial cemetery in Baku
    MiniBoss
    MiniBoss

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