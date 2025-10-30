В Гобустане простились с шехидом I Карабахской войны Фикретом Азизовым

В поселке Гобустан Гарадагского района Баку состоялась церемония прощания с шехидом Фикретом Аббас оглу Азизовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, чьи останки были найдены спустя 33 года.

Как сообщает Report, в церемонии прощания, прошедшей в доме семьи покойного, приняли участие родственники шехида, а также представители государства и общественности.

По окончании церемонии останки шехида будут захоронены на кладбище "Софи Хамид Пири" в Гарадагском районе.

Отметим, что Фикрет Азизов родился 13 января 1961 года в поселке Гобустан Гарадагского района Баку. Он участвовал в боях во время Первой Карабахской войны. Азизов пропал без вести во время геноцида в городе Ходжалы, совершенного армянскими вооруженными формированиями 26 февраля 1992 года.