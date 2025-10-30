Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Гобустане простились с шехидом I Карабахской войны Фикретом Азизовым

    Внутренняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 12:13
    В Гобустане простились с шехидом I Карабахской войны Фикретом Азизовым

    В поселке Гобустан Гарадагского района Баку состоялась церемония прощания с шехидом Фикретом Аббас оглу Азизовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, чьи останки были найдены спустя 33 года.

    Как сообщает Report, в церемонии прощания, прошедшей в доме семьи покойного, приняли участие родственники шехида, а также представители государства и общественности.

    По окончании церемонии останки шехида будут захоронены на кладбище "Софи Хамид Пири" в Гарадагском районе.

    Отметим, что Фикрет Азизов родился 13 января 1961 года в поселке Гобустан Гарадагского района Баку. Он участвовал в боях во время Первой Карабахской войны. Азизов пропал без вести во время геноцида в городе Ходжалы, совершенного армянскими вооруженными формированиями 26 февраля 1992 года.

    Первая Карабахская война шехид похороны
    Фото
    Видео
    I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fikrət Əzizovla vida mərasimi keçirilib

    Последние новости

    12:21

    Грузию в третьем квартале чаще всего посещали граждане России и Турции

    В регионе
    12:20

    Казахстан предложил Азербайджану создать совместный бренд для выхода на рынок страны

    Бизнес
    12:18

    QazTrade планирует выйти на рынки третьих стран совместно с AzExport - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    12:14

    Азербайджан рассматривает запрос США о присоединении к миссии в Газе

    Внешняя политика
    12:13
    Фото
    Видео

    В Гобустане простились с шехидом I Карабахской войны Фикретом Азизовым

    Внутренняя политика
    12:11
    Фото

    Ильхамия Рзаева: Жилой комплекс в Зангилане построен по современным стандартам

    Инфраструктура
    12:02

    В Азербайджане начал работу Центр роботизированной реабилитации

    Здоровье
    11:59

    ЛУКОЙЛ принял предложение Gunvor о покупке зарубежных активов

    Финансы
    11:58

    Евросоюз выделит Армении 5 млн евро на повышение безопасности АЭС

    В регионе
    Лента новостей