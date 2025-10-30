İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fikrət Əzizovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    • 30 oktyabr, 2025
    • 11:41
    I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fikrət Əzizovla vida mərasimi keçirilib

    Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və nəşinin qalıqları 33 il sonra tapılan şəhid Fikrət Abbas oğlu Əzizovla vida mərasimi keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, Bakının Qaradağ rayonu, Qobustan qəsəbəsində mərhumun ailə üzvlərinə məxsus evdə baş tutan vida mərasimində şəhidin yaxınları, eləcə də dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Mərasim başa çatdıqdan sonra onun nəşinin qalıqları Qaradağ rayonu, "Sofi Həmid Piri" qəbiristanlığında torpağa tapşırılcaq.

    Qeyd edək ki, şəhid Fikrət Əzizov 13 yanvar 1961-ci ildə Bakının Qaradağ rayonu, Qobustan qəsəbəsində anadan olub. O, Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı döyüşlərdə iştirak edib. F.Əzizov 1992-ci ilin 26 fevralında Xocalı şəhərində itikin düşmüş hesab edilirdi.

    Birinci Qarabağ müharibəsi itkin-şəhid Vida mərasimi

