В Главное управление по борьбе с коррупцией поступило 5 обращений из Госэкзаменационного центра

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В 2016 году сократилось число жалоб в связи со строительно-жилищным сектором.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил начальник Главного управления по борьбе с коррупцией Камран Алиев.

Он отметил, что в прошлом году за нарушение порядка валютного обмена в производство передано 12 дел.

К.Алиев подчеркнул, что Главное управление по борьбе с коррупцией сотрудничает с другими государственными структурами: "В прошлом году в Главное управление поступило 14 обращений из Службы государственной безопасности, 1 - из Администрации президента, 16 - из министерства по чрезвычайным ситуациям, 15 - из министерства внутренних дел, 48 - из министерства налогов, 5 - из Генпрокуратуры, 3 - из Таможенного комитета, 4 - из Государственной пограничной службы, 4 - из Палаты контроля за финансовыми рынками, 5 - из Государственного экзаменационного центра. На основании этих обращений проведено расследование, возбуждены уголовные дела".