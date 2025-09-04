Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    В Газахе за 8 месяцев разминировано 122 га

    Внутренняя политика
    • 04 сентября, 2025
    • 17:44
    На освобожденных территориях Газахского района в январе-августе текущего года разминировано 122 га территории.

    Об этом  в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

    За указанный период обнаружено и обезврежено 309 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

    Отметим, что работы по разминированию на освобожденных территориях Газахского района проводятся с апреля 2024 года. В ходе операций разминировано 180,8 га территории, обнаружено и обезврежено 1 038 противопехотных мин, 98 противотанковых мин и 48 неразорвавшихся боеприпасов.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Bu ilin səkkiz ayında Qazaxın 122 ha ərazisi minalardan təmizlənib
    Английская версия Английская версия
    Over 120 hectares cleared of mines in Gazakh in eight months

