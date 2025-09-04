В Газахе за 8 месяцев разминировано 122 га

На освобожденных территориях Газахского района в январе-августе текущего года разминировано 122 га территории.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

За указанный период обнаружено и обезврежено 309 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Отметим, что работы по разминированию на освобожденных территориях Газахского района проводятся с апреля 2024 года. В ходе операций разминировано 180,8 га территории, обнаружено и обезврежено 1 038 противопехотных мин, 98 противотанковых мин и 48 неразорвавшихся боеприпасов.