В Газахе за 8 месяцев разминировано 122 га
Внутренняя политика
- 04 сентября, 2025
- 17:44
На освобожденных территориях Газахского района в январе-августе текущего года разминировано 122 га территории.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).
За указанный период обнаружено и обезврежено 309 мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Отметим, что работы по разминированию на освобожденных территориях Газахского района проводятся с апреля 2024 года. В ходе операций разминировано 180,8 га территории, обнаружено и обезврежено 1 038 противопехотных мин, 98 противотанковых мин и 48 неразорвавшихся боеприпасов.
