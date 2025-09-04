İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Bu ilin səkkiz ayında Qazaxın 122 ha ərazisi minalardan təmizlənib

    Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində bu ilin yanvar-avqust aylarında 122 ha ərazi minalardan təmizlənib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyindən (ANAMA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sözügedən dövrdə 309 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.

    Qeyd edək ki, Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində 2024-cü ilin aprel ayından etibarən minatəmizləmə fəaliyyəti icra edilir.

    İcra edilən əməliyyatlar zamanı 180,8 ha ərazi təmizlənib, 1,038 ədəd piyada əleyhinə mina, 98 ədəd tank əleyhinə mina və 48 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.

    "Qeyd edilmiş ərazilərdə həm relief çətinliyi, həm də minalarla yüksək səviyyədə çirklənmə mövcuddur. Təmizləmə əməliyyaları zamanı daha çox piyada əleyhinə minalara rast gəlinir. Partlayış nəticəsində əsasən aşağı ətrafların amputasiyası və partlayış dalğasının təsirindən bədənin müxtəlif hissələrinə xəsarətlər yetirir", - məlumatdan qeyd olunub.

    В Газахе за 8 месяцев разминировано 122 га
    Over 120 hectares cleared of mines in Gazakh in eight months

