В Габале похоронен шехид I Карабахской войны Вякиль Гаибов - ОБНОВЛЕНО
Внутренняя политика
- 12 сентября, 2025
- 15:48
Похоронен шехид Первой Карабахской войны Вякиль Гаибов, останки которого были найдены спустя 33 года.
Как сообщает северо-западное бюро Report, после церемонии прощания его останки захоронены на кладбище села Гамарван Габалинского района.
В селе Гамарван Габалинского района прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Вякилем Гаибовым, останки которого были найдены спустя 33 года.
Как сообщает северо-западное бюро Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица и представители общественности.
Вякил Гаибов родился 30 августа 1973 года. 15 июня 1992 года он пропал без вести в боях в направлении села Сырхавенд Агдеринского района
Останки шехида будут захоронены на кладбище села Гамарван.
