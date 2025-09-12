В Габале похоронен шехид I Карабахской войны Вякиль Гаибов - ОБНОВЛЕНО

Похоронен шехид Первой Карабахской войны Вякиль Гаибов, останки которого были найдены спустя 33 года.

Как сообщает северо-западное бюро Report, после церемонии прощания его останки захоронены на кладбище села Гамарван Габалинского района.

В селе Гамарван Габалинского района прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Вякилем Гаибовым, останки которого были найдены спустя 33 года.

Как сообщает северо-западное бюро Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица и представители общественности.

Вякил Гаибов родился 30 августа 1973 года. 15 июня 1992 года он пропал без вести в боях в направлении села Сырхавенд Агдеринского района

