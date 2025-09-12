Qəbələdə Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB
- 12 sentyabr, 2025
- 15:06
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və nəşinin qalıqları 33 il sonra tapılan Vəkil Möylan oğlu Qayıbov dəfn edilib.
"Report"un Şimal-qərb bürosu xəbər verir ki, şəhidlə keçirilən vida mərasimindən sonra onun nəşinin qalıqları Qəmərvan kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.
Qəbələ rayonunun Qəmərvan kəndində Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və nəşinin qalıqları 33 il sonra tapılan Vəkil Möylan oğlu Qayıbovla vida mərasimi keçirilib.
"Report"un Şimal-qərb bürosu xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, rayonun rəsmi şəxsləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
V.Qayıbov 1973-cu il avqustun 30-da anadan olub. 1992-ci il iyunun 15-də Ağdərə rayonunun Sırxavənd kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə itkin düşüb.
