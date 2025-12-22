İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ-nin vitse-prezidenti: Rusiya ilə danışıqlarda Ukraynanın ərazi məsələsi əsasdır

    Digər ölkələr
    • 22 dekabr, 2025
    • 15:42
    ABŞ-nin vitse-prezidenti: Rusiya ilə danışıqlarda Ukraynanın ərazi məsələsi əsasdır

    ABŞ-nin Rusiya ilə Ukrayna üzrə danışıqlarında əsas məsələ ərazi məsələsidir.

    "Report" "RBK-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens bildirib.

    "Mən düşünürəm ki, ruslar həqiqətən Donetsk üzərində ərazi nəzarəti istəyirlər. Ukraynalılar, əlbəttə ki, bunu ciddi təhlükəsizlik problemi hesab edirlər", - deyə vitse-prezident vurğulayıb.

    Bundan əlavə, onun sözlərinə görə, danışıqlarda digər məsələlər də müzakirə olunur, xüsusilə Zaporojye atom elektrik stansiyası üzərində nəzarət.

    "Nüvə qurğusunu (Zaporojye) kim nəzarət edir? O birgə nəzarət edilə bilərmi? O bir tərəfin və ya bir neçə tərəfin nəzarəti altında olmalıdırmı?" - deyə vitse-prezident bildirib.

    Vens qeyd edib ki, ABŞ və Rusiya müəyyən irəliləyişə nail ola biliblər, lakin vurğulayıb ki, bu irəliləyiş sülh sazişinin imzalanmasına gətirib çıxarmaya bilər.

    "Biz irəliləyişə nail olduq, lakin bu gün burada əyləşərək mən əmin deyiləm ki, biz sülh razılaşmasına nail olacağıq. Hər iki ehtimal da böyükdür", - deyə o bildirib.

    ABŞ Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Вэнс: Территориальный вопрос остается ключевым на переговорах с РФ по Украине

    Son xəbərlər

    16:17

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    16:16

    Amnistiya aktı Probasiya ilə bağlı 10 mindən artıq şəxsə tətbiq olunacaq

    Daxili siyasət
    16:14

    Millinin baş məşqçisi: "Azərbaycan çempionatının nəticələri regionlardakı inkişafın göstəricisidir"

    Fərdi
    16:12

    AHİK: Yeni il hədiyyələri ilə bağlı yayılan iddialar reallığı əks etdirmir

    Biznes
    16:11
    Foto

    Amnistiya aktı Probasiya Xidmətində icra edilir

    Daxili siyasət
    16:10

    Aİ Ukraynaya 2,3 milyard məbləğində növbəti tranş həyata keçirib

    Digər ölkələr
    16:07

    Karen Avanesyanın məhkəməsində: O, özünü Ermənistanın qəhrəmanı adlandırırdı

    Hadisə
    16:05
    Rəy

    Ağ Ev Venesuelada "Hizbullah"a qarşı - ŞƏRH

    Analitika
    16:02
    Foto

    Türkiyənin hərbi-siyasi rəhbərliyi Suriya Prezidenti ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Region
    Bütün Xəbər Lenti