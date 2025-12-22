Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Вэнс: Территориальный вопрос остается ключевым на переговорах с РФ по Украине

    Другие страны
    • 22 декабря, 2025
    • 15:10
    Ключевым в переговорах США с Россией по Украине остается территориальный вопрос.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    "Я думаю, что россияне действительно хотят территориального контроля над Донецком. Украинцы, разумеется, считают это серьезной проблемой безопасности, [даже] когда они частным образом признают, что в конце концов они, вероятно, потеряют Донецк - но, знаете, в конце концов: это может быть через 12 месяцев, может быть и дольше. Поэтому эта территориальная уступка является значительной задержкой в переговорах - эта ужасная территориальная уступка, я бы сказал", - сказал вице-президент США.

    Кроме этого, по его словам, на переговорах обсуждаются и другие вопросы, в частности контроль над Запорожской атомной электростанцией.

    "Кто контролирует [Запорожскую] ядерную установку? Может ли она быть совместно контролируемой? Должна ли она контролироваться одной или несколькими сторонами?" - сказал американский вице-президент.

    Вэнс отметил, что США и Россия смогли достигнуть определенного прогресса, но подчеркнул что этот прогресс может и не привести к заключению мирного соглашения.

    "Мы достигли прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не был уверен, что мы достигнем мирного урегулирования. Есть большая вероятность и того, и другого", - сказал он.

    Россия Украина США российско-украинская война переговоры Донецкая область Запорожская АЭС
    ABŞ-nin vitse-prezidenti: Rusiya ilə danışıqlarda Ukraynanın ərazi məsələsi əsasdır

