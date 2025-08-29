В Физули прошла церемония прощания с шехидом Сумбатом Алиевым
Внутренняя политика
- 29 августа, 2025
- 14:14
В селе Ашагы Кюрдмахмудлу Физулинского района прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Сумбатом Алиевым.
Как сообщает карабахское бюро Report, Сумбат Алиев считался пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, его останки были найдены спустя 32 года.
В церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица района и представители общественности.
Сумбат Алиев родился 5 февраля 1966 года. 2 апреля 1993 года он пропал без вести в боях в направлении физулинского села Гаджар. Его останки были найдены в селе Зогалбулаг Ходжавендского района.
Останки шехида захоронены на кладбище села Ашагы Кюрдмахмудлу.
Последние новости
15:12
В Агдаме производство обуви выросло в 20 разПромышленность
15:05
В Сербии перехватили конверт с патронами, адресованный главе МВДДругие страны
15:03
Ташкент и Астана намерены углублять сотрудничество в сфере нефтегазодобычиЭнергетика
15:00
Представитель АФФА: Цель WFLP - развитие навыков женщин на руководящих должностяхФутбол
14:59
Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос об установлении дипотношенийДругие страны
14:53
Украина атаковала нефтяной объект в БрянскеДругие страны
14:50
МИД Швеции вызвал посла РоссииДругие страны
14:43
Генсек: Азербайджан является активным партнером по диалогу ШОСПолитика
14:28