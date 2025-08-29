В Физули прошла церемония прощания с шехидом Сумбатом Алиевым

В селе Ашагы Кюрдмахмудлу Физулинского района прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Сумбатом Алиевым.

Как сообщает карабахское бюро Report, Сумбат Алиев считался пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, его останки были найдены спустя 32 года.

В церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица района и представители общественности.

Сумбат Алиев родился 5 февраля 1966 года. 2 апреля 1993 года он пропал без вести в боях в направлении физулинского села Гаджар. Его останки были найдены в селе Зогалбулаг Ходжавендского района.

Останки шехида захоронены на кладбище села Ашагы Кюрдмахмудлу.