    Внутренняя политика
    • 29 августа, 2025
    • 14:14
    В Физули прошла церемония прощания с шехидом Сумбатом Алиевым

    В селе Ашагы Кюрдмахмудлу Физулинского района прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Сумбатом Алиевым.

    Как сообщает карабахское бюро Report, Сумбат Алиев считался пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, его останки были найдены спустя 32 года.

    В церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица района и представители общественности.

    Сумбат Алиев родился 5 февраля 1966 года. 2 апреля 1993 года он пропал без вести в боях в направлении физулинского села Гаджар. Его останки были найдены в селе Зогалбулаг Ходжавендского района.

    Останки шехида захоронены на кладбище села Ашагы Кюрдмахмудлу.

    шехид   Первая Карабахская война   похороны  
    Фото
    Füzulidə Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Sumbat Əliyev dəfn olunub - YENİLƏNİB

