Füzulidə Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Sumbat Əliyev dəfn olunub - YENİLƏNİB
- 29 avqust, 2025
- 14:13
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və nəşinin qalıqları 32 il sonra tapılan Sumbat Nüdrət oğlu Əliyev dəfn edilib.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, şəhidlə keçirilən vida mərasimindən sonra onun nəşinin qalıqları Füzuli rayonunun Aşağı Kürdmahmudlu kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.
Füzuli rayonunun Aşağı Kürdmahmudlu kəndində Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və nəşinin qalıqları 32 il sonra tapılan Sumbat Nüdrət oğlu Əliyevlə vida mərasimi keçirilib.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, rayonun rəsmi şəxsləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
S.Əliyev 1966-cı il fevralın 5-də anadan olub. 1993-cü ilin aprelin 2-də Füzuli rayonunun Qacar kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə itkin düşüb. Onun nəşinin qalıqları Xocavənd rayonunun Zoğalbulaq kəndində tapılıb.
Şəhidin nəşinin qalıqları Aşağı Kürdmahmudlu kənd qəbiristanlığında dəfn olunacaq.