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В этом году зарегистрировано более двух тысяч объектов промышленной собственности

В этом году зарегистрировано более двух тысяч объектов промышленной собственности За 9 месяцев этого года Агентством интеллектуальной собственности было выдано 62 патента на изобретение, 22 патента на полезную модель и 20 патентов на промышленный образец, зарегистрирован 2231 товарный знак и один географический указатель.
Внутренняя политика
2 ноября 2022 г. 10:19
В этом году зарегистрировано более двух тысяч объектов промышленной собственности

За 9 месяцев этого года Агентством интеллектуальной собственности было выдано 62 патента на изобретение, 22 патента на полезную модель и 20 патентов на промышленный образец, зарегистрирован 2231 товарный знак и один географический указатель.

Об этом Report сообщили в агентстве.

В указанном периоде зарегистрировано 337 уведомлений о продлении срока действия патентов, 597 уведомлений о продлении срока действия свидетельств о товарных знаках, 968 уведомлений о товарных знаках и 3 уведомления о внесении изменений в патенты.

За этот период агентством было зарегистрировано 100 договоров на объекты промышленной собственности.

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