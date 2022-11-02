В этом году зарегистрировано более двух тысяч объектов промышленной собственности

В этом году зарегистрировано более двух тысяч объектов промышленной собственности

За 9 месяцев этого года Агентством интеллектуальной собственности было выдано 62 патента на изобретение, 22 патента на полезную модель и 20 патентов на промышленный образец, зарегистрирован 2231 товарный знак и один географический указатель.

https://static.report.az/photo/999cd524-0fab-3f21-8c8e-e55e94af629c.png https://static.report.az/photo/999cd524-0fab-3f21-8c8e-e55e94af629c.png

За 9 месяцев этого года Агентством интеллектуальной собственности было выдано 62 патента на изобретение, 22 патента на полезную модель и 20 патентов на промышленный образец, зарегистрирован 2231 товарный знак и один географический указатель. Об этом Report сообщили в агентстве. В указанном периоде зарегистрировано 337 уведомлений о продлении срока действия патентов, 597 уведомлений о продлении срока действия свидетельств о товарных знаках, 968 уведомлений о товарных знаках и 3 уведомления о внесении изменений в патенты. За этот период агентством было зарегистрировано 100 договоров на объекты промышленной собственности. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook