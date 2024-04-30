В Азербайджане в этом году найдены останки 48 человек

На освобожденных территориях Азербайджана на 27 апреля этого года найдены останки 48 человек.

На освобожденных территориях Азербайджана на 27 апреля этого года найдены останки 48 человек.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила сотрудник Следственного управления Генеральной прокуратуры Сельджан Фамилзаде.

По ее словам, всего были найдены останки не менее 600 человек, из которых 124 в 2022 году и 133 - в 2023 году.

"В рамках следствия для идентификации человеческих останков и выяснения причин смерти были назначены 362 судебные медико-криминалистические экспертизы и 318 судебных молекулярно-генетических экспертиз", - сказала С.Фамилзаде.