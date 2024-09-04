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В Джалилабаде открылся родник в память о шехиде Рафаиле Ишиеве

В Джалилабаде открылся родник в память о шехиде Рафаиле Ишиеве В Джалилабаде состоялось открытие родника, названного в честь шехида Отечественной войны Рафаила Ишиева.
Внутренняя политика
4 сентября 2024 г. 18:55
В Джалилабаде открылся родник в память о шехиде Рафаиле Ишиеве

В Джалилабаде состоялось открытие родника, названного в честь шехида Отечественной войны Рафаила Ишиева.

Как сообщает муганское бюро Report, в церемонии участвовали родственники шехида, представители Исполнительной власти района, ветераны и местные жители.

Собравшиеся говорили о героическом пути Ишиева, о его подвигах в боях за освобождение от оккупации Джебраила, Физули и Ходжавенда.

Военнослужащий сверхсрочной службы Вооруженных сил Азербайджана Рафаил Ахмедага оглу Ишиев родился 4 сентября 1979 года в Джалилабадском районе. Он прослужил в рядах азербайджанской армии 16 лет. Ишиев погиб 3 ноября 2020 года при выполнении боевого задания в направлении Ходжавенда.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda Vətən müharibəsi şəhidinin adına bulağın açılışı olub

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