В Джалилабаде открылся родник в память о шехиде Рафаиле Ишиеве

В Джалилабаде состоялось открытие родника, названного в честь шехида Отечественной войны Рафаила Ишиева.

В Джалилабаде состоялось открытие родника, названного в честь шехида Отечественной войны Рафаила Ишиева.

Как сообщает муганское бюро Report, в церемонии участвовали родственники шехида, представители Исполнительной власти района, ветераны и местные жители.

Собравшиеся говорили о героическом пути Ишиева, о его подвигах в боях за освобождение от оккупации Джебраила, Физули и Ходжавенда.

Военнослужащий сверхсрочной службы Вооруженных сил Азербайджана Рафаил Ахмедага оглу Ишиев родился 4 сентября 1979 года в Джалилабадском районе. Он прослужил в рядах азербайджанской армии 16 лет. Ишиев погиб 3 ноября 2020 года при выполнении боевого задания в направлении Ходжавенда.