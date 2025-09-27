В День памяти коллектив SOCAR посетил памятник Победы
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2025
- 21:33
Коллектив SOCAR посетил памятник Победы в День памяти - 27 сентября.
Об этом Report сообщили в Госнефтекомпании.
Сотрудники SOCAR с уважением почтили светлую память героических сынов Родины, павших в Отечественной войне за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.
