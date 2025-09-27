В День памяти коллектив SOCAR посетил памятник Победы

Министр энергетики США: Мы вступили в новый этап сотрудничества с Азербайджаном Внешняя политика

НАТО усилит наблюдение в Балтийском море после инцидентов с БПЛА в Дании Другие страны

В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода Происшествия

В ФРГ провалились испытания новой разработки для армии Другие страны

Эрдоган: На Генассамблее ООН приняты важные решения по Палестине В регионе

Каллас: ЕС требует возобновить грузоперевозки на границе Палестины и Иордании Другие страны

Фото В Зангилане и Джебраиле почтили память шехидов Внутренняя политика

Фото Видео Euronews подготовил репортаж о выступлении президента Ильхама Алиева на 80-й сессии ГА ООН Внешняя политика