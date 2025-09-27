SOCAR-ın kollektivi Anım Günü ilə əlaqədar Zəfər abidəsini ziyarət edib
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2025
- 21:26
SOCAR-ın kollektivi 27 sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar Zəfər abidəsini ziyarət edib.
Bu barədə "Report"a SOCAR-dan bildirilib.
Şirkərin kollektivi qəhrəman Vətən övladlarının əziz xatirəsini ehtiramla yad edib.
