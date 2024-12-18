В ЦИК назвали число избирателей в Азербайджане

В Азербайджане на сегодняшний день число избирателей достигает 5 876 428 человек.
Как передает Report, об этом заявил зампредседателя ЦИК Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании комиссии.
Гасымов также отметил, что в рамках подготовки к муниципальным выборам в настоящее время проводится уточнение списков избирателей.
Он также подчеркнул, что текст, форма, количество и порядок подготовки уведомлений для информирования избирателей о месте и времени голосования уже утверждены.
"Количество уведомлений составит в размере 6 052 701 экземпляр. Голосование будет организовано на 5 734 избирательных участках", - добавил Гасымов.