В Индии задержали пассажира из-за ложной угрозы угона самолета
- 12 ноября, 2026
- 09:27
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В аэропорту индийской Калькутты задержали пассажира, подозреваемого в написании записки с ложной угрозой угона самолета Air India, готовившегося к вылету в Мумбаи.
Как передает Report, об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на представителей аэропорта.
Записку обнаружили бортпроводники в туалете самолета Airbus A320, выполнявшего рейс AI 2772, утром 11 ноября. В ней утверждалось, что воздушное судно будет захвачено.
Самолет переместили на изолированную стоянку, всех 105 пассажиров и семь членов экипажа высадили. Проверка не выявила угрозы, и в самолет вылетел в Мумбаи.
По словам собеседников издания, почерк одного из пассажиров совпал с почерком в записке. Задержанный житель округа Муршидабад в штате Западная Бенгалия признался в ее написании. Его передали полиции аэропорта.