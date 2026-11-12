В Индии задержали пассажира из-за ложной угрозы угона самолета

В аэропорту индийской Калькутты задержали пассажира, подозреваемого в написании записки с ложной угрозой угона самолета Air India, готовившегося к вылету в Мумбаи.

Как передает Report, об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на представителей аэропорта.

Записку обнаружили бортпроводники в туалете самолета Airbus A320, выполнявшего рейс AI 2772, утром 11 ноября. В ней утверждалось, что воздушное судно будет захвачено.

Самолет переместили на изолированную стоянку, всех 105 пассажиров и семь членов экипажа высадили. Проверка не выявила угрозы, и в самолет вылетел в Мумбаи.

По словам собеседников издания, почерк одного из пассажиров совпал с почерком в записке. Задержанный житель округа Муршидабад в штате Западная Бенгалия признался в ее написании. Его передали полиции аэропорта.