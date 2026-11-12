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    В Индонезии вулкан Семеру извергался не менее шести раз

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 09:33
    В Индонезии вулкан Семеру извергался не менее шести раз

    Вулкан Семеру в индонезийской провинции Восточная Ява, извергался сегодня не менее шести раз.

    Как передает Report, об этом cказано в сообщении Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

    Пепел поднялся на высоту 1 км над вершиной вулкана, что соответствует 4 676 м над уровнем моря. Извержения сопровождались плотными выбросами белого и серого пепла, преимущественно в южном и юго-западном направлениях.

    В центре вулканологии призвали жителей близлежащих районов и туристов не приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выбрасывания вулканом раскаленных камней, а также предупредили о риске схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков вдоль русел близлежащих рек.

    Вулкан Семеру Индонезия
    İndoneziyanın Semeru vulkanı bir gündə altı dəfə püskürüb
    44 filmi
    44 filmi

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