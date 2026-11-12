В Индонезии вулкан Семеру извергался не менее шести раз

Вулкан Семеру в индонезийской провинции Восточная Ява, извергался сегодня не менее шести раз.

Как передает Report, об этом cказано в сообщении Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

Пепел поднялся на высоту 1 км над вершиной вулкана, что соответствует 4 676 м над уровнем моря. Извержения сопровождались плотными выбросами белого и серого пепла, преимущественно в южном и юго-западном направлениях.

В центре вулканологии призвали жителей близлежащих районов и туристов не приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выбрасывания вулканом раскаленных камней, а также предупредили о риске схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков вдоль русел близлежащих рек.