В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи
Внутренняя политика
- 14 октября, 2026
- 15:57
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Сегодня при поддержке НПО в центре Баку состоялось шествие азербайджанских женщин в национальных головных уборах - кялагаи.
Как сообщает Report, акция стартовала у Девичьей башни.
Представители гражданского общества отметили, что этой инициативой стремятся повысить интерес к национальной одежде, в частности к кялагаи. Во время шествия, вызвавшего большой интерес у жителей города и туристов, участницы исполняли народные песни и читали баяты.
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