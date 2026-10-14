В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи

Сегодня при поддержке НПО в центре Баку состоялось шествие азербайджанских женщин в национальных головных уборах - кялагаи.

Как сообщает Report, акция стартовала у Девичьей башни.

Представители гражданского общества отметили, что этой инициативой стремятся повысить интерес к национальной одежде, в частности к кялагаи. Во время шествия, вызвавшего большой интерес у жителей города и туристов, участницы исполняли народные песни и читали баяты.