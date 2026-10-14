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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи

    Внутренняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 15:57
    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи

    Сегодня при поддержке НПО в центре Баку состоялось шествие азербайджанских женщин в национальных головных уборах - кялагаи.

    Как сообщает Report, акция стартовала у Девичьей башни.

    Представители гражданского общества отметили, что этой инициативой стремятся повысить интерес к национальной одежде, в частности к кялагаи. Во время шествия, вызвавшего большой интерес у жителей города и туристов, участницы исполняли народные песни и читали баяты.

    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи
    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи
    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи
    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи
    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи
    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи
    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи
    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи
    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи
    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи
    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи
    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи
    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи
    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи
    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи
    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи
    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи
    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи
    В центре Баку прошло шествие в национальных головных уборах — кялагаи

    Келагаи Национальная идентичность
    Фото
    Видео
    Bakının mərkəzində QHT-lər milli baş örtüyü – kəlağayı ilə yürüş keçiriblər
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    Видео
    Women march through central Baku wearing traditional Azerbaijani kelaghayi headscarves
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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