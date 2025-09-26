В ЦАМО прошло мероприятие по случаю Дня памяти

В Центре анализа международных отношений (ЦАМО) состоялось мероприятие, посвященное 27 сентября – Дню памяти.

Как сообщает Report, мероприятие началось с минуты молчания в память о павших за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев рассказал о новых реалиях, созданных Второй Карабахской войной, и их значении в региональном и глобальном масштабе.

Было подчеркнуто, что во время боевых действий Азербайджан строго соблюдал международное гуманитарное право, нанося удары исключительно по военным целям, а также отмечена необходимость отмены территориальных претензий к Азербайджану, закрепленных в Конституции Армении.