Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    В ЦАМО прошло мероприятие по случаю Дня памяти

    Внутренняя политика
    • 26 сентября, 2025
    • 13:21
    В ЦАМО прошло мероприятие по случаю Дня памяти

    В Центре анализа международных отношений (ЦАМО) состоялось мероприятие, посвященное 27 сентября – Дню памяти.

    Как сообщает Report, мероприятие началось с минуты молчания в память о павших за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

    Председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев рассказал о новых реалиях, созданных Второй Карабахской войной, и их значении в региональном и глобальном масштабе.

    Было подчеркнуто, что во время боевых действий Азербайджан строго соблюдал международное гуманитарное право, нанося удары исключительно по военным целям, а также отмечена необходимость отмены территориальных претензий к Азербайджану, закрепленных в Конституции Армении.

    ЦАМО Фарид Шафиев День памяти
    Фото
    BMTM-də Anım Günü münasibətilə tədbir keçirilib
    Event to mark Remembrance Day held at Center for Analysis of International Relations in Azerbaijan

    Последние новости

    14:48

    Международные компании, включая китайские, готовы участвовать в энергетической трансформации региона

    Энергетика
    14:48

    Александр Сырский: Украине нужно больше оружия для борьбы с беспилотниками

    Другие страны
    14:44

    ЕБРР: В Азербайджане ВИЭ могут заменить 300 тыс. кубометров газа в год

    Энергетика
    14:43

    Спикер НС: Армения не может тягаться с Азербайджаном по военным расходам

    В регионе
    14:40

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о рабочем визите в США

    Внешняя политика
    14:35

    Сандро Мусеридзе: ЕБРР инвестировал в 1,2 ГВт проектов ВИЭ в Азербайджане

    Энергетика
    14:34

    Суд по делу граждан Армении, обвиняемых в убийствах, продолжается оглашением документов

    Внутренняя политика
    14:26

    Казахстан и Турция договорились об упрощении условий международных автоперевозок

    В регионе
    14:23

    Мирзоян и Каллас обменялись мнениями о политических и региональных процессах

    В регионе
    Лента новостей