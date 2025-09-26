İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    BMTM-də Anım Günü münasibətilə tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    • 26 sentyabr, 2025
    • 12:56
    BMTM-də Anım Günü münasibətilə tədbir keçirilib

    Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzində (BMTM) 27 Sentyabr-Anım Günü ilə əlaqədar tədbir təşkil olunub.

    "Report" xəbər verir ki, mərkəzin kollektivi və təcrübə proqramında iştirak edən tələbələrin qatıldığı tədbir Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb.

    Tədbirdə çıxış edən BMTM-in İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev İkinci Qarabağ Müharibəsinin bölgədə yaratdığı yeni reallıqlardan, bu reallıqların regional və qlobal miqyasda əhəmiyyətindən bəhs edib.

    O, Prezident İlham Əliyevin BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında etdiyi çıxışa istinad edərək, Azərbaycanın sülh təşəbbüslərinin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunduğunu diqqətə çatdırıb.

    BMTM-in baş məsləhətçisi Mətin Məmmədli, şöbə müdiri Şahmar Hacıyev və aparıcı məsləhətçi Sultan Zahidov da çıxış edərək 44 günlük Vətən müharibəsinin nəticələrindən və Azərbaycanın haqlı mövqeyinin beynəlxalq müstəvidə doğurduğu əks-sədadan danışıblar.

    Tədbirdə həmçinin Azərbaycanın müharibə zamanı beynəlxalq humanitar hüquqa riayət etdiyi, mülki əhali və obyektlərə deyil, yalnız legitim hərbi hədəflərə yönəlik əməliyyatlar apardığı vurğulanıb. E

    rmənistan Konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının ləğv edilməsinin zəruriliyi də xüsusi qeyd olunub.

    Sonda gənc nəsil arasında vətənpərvərlik ruhunun aşılanmasının və qorunmasının vacibliyi vurğulanıb, bu istiqamətdə təbliğat və maarifləndirmə işlərinin davam etdirilməsinin əhəmiyyəti qeyd edilib.

    Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi Fərid Şəfiyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Son xəbərlər

    13:00

    Qanunvericilikdə "valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq" adı altında vahid anlayışdan istifadə olunacaq

    Milli Məclis
    13:00

    Paşinyan Nyu-Yorka gedir

    Region
    12:59

    Ermənistan İstintaq Komitəsinin idarə rəhbəri istefa verib

    Region
    12:58
    Foto

    Hüquq viktorinasında Polis Akademiyası ali təhsil müəssisələri arasında birinci olub

    Hadisə
    12:56
    Foto

    BMTM-də Anım Günü münasibətilə tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    12:53

    Azərbaycan Əlillər Futbolu Federasiyasının planları bəlli olub

    Futbol
    12:52

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi fermerlər üçün "Aqrar Təlim Platforması" hazırlayır

    ASK
    12:51

    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    12:48

    IFC: Azərbaycan elektrik enerjisinə olan daxili tələbatın hüdudlarını aşa bilər

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti