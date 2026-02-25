Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Бухаресте прошло памятное мероприятие по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 12:39
    Посольство Азербайджана в Румынии организовало в Бухаресте памятное мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

    Как сообщили Report в посольстве, в мероприятии приняли участие послы иностранных государств в Румынии, сотрудники аккредитованных диппредставительств, депутаты румынского парламента, политические, общественные, научные и культурные деятели, а также представители азербайджанской, татарской и турецкой общин и бизнесмены.

    На мероприятии выступили посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов, посол Турции в Румынии Озгюр Кыванч Алтан, депутат румынского парламента Амет Варол, румынский мусульманский священнослужитель, муфтий Юсуф Мурат, первый посол Румынии в Азербайджане, профессор Тасин Джемиль, основатель и главный редактор румынского журнала "Геополитика", известный журналист Василе Симиляну.

    После выступлений был показан видеоролик о Ходжалинском геноциде. Участникам мероприятия была предоставлена ​​возможность ознакомиться с фотовыставкой, посвященной геноциду и проблеме мин в Азербайджане.

    Buxarestdə Xocalı faciəsinin 34-cü ildönümü münasibətilə anım tədbiri keçirilib
    Anniversary of Khojaly tragedy marked in Bucharest

