В Болгарии стартовали досрочные парламентские выборы - ОБНОВЛЕНО

В Болгарии началось голосование на досрочных выборах в парламент.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в 07:00 по местному времени по всей стране открылись свыше 12 тыс. избирательных участков. На большей части из них волеизъявление организовано с применением специальных машин для голосования.

Одновременно участки начали работу и за пределами страны. Для болгарских граждан за рубежом открыты 493 участка в 55 государствах. Первыми к голосованию приступили избиратели в Новой Зеландии.

Согласно официальным данным, право голоса имеют около 6,5 млн граждан. При этом, по прогнозам, участие в выборах могут принять порядка 3,3 млн человек.

В борьбе за места в 52-м Народном собрании участвуют 24 политических объединения - 14 партий и 10 коалиций. Всего на 240 депутатских мандатов претендуют 4 786 кандидатов.

Первые неофициальные результаты ожидаются после закрытия избирательных участков в 20:00.

Центральная избирательная комиссия заявила, что подготовка к выборам завершена в полном объеме, а процесс голосования организован в соответствии с международными стандартами.

В Болгарии в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы, которые стали уже восьмыми за последние пять лет.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Главным претендентом на победу считается бывший президент страны Румен Радев, покинувший президентский пост в январе и вступивший в борьбу за формирование нового большинства.

Согласно последним предвыборным оценкам, политическая сила, связанная с Радевым, заметно опережает соперников и может получить около 35% голосов. Партия GERB бывшего премьера Бойко Борисова, по данным опросов, значительно отстает.

Напомним, предыдущее правительство ушло в отставку после декабрьских протестов против проекта бюджета, предусматривавшего повышение налоговой нагрузки и социальных взносов.