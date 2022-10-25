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В Билясуваре состоялось открытие мемориальной доски в память о шехиде Зохрабе Керимове

В Билясуваре состоялось открытие мемориальной доски в память о шехиде Зохрабе Керимове В Билясуварском районе состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о шехиде Зохрабе Азад оглу Керимове.
Внутренняя политика
25 октября 2022 г. 18:30
В Билясуваре состоялось открытие мемориальной доски в память о шехиде Зохрабе Керимове

В Билясуварском районе состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о шехиде Зохрабе Азад оглу Керимове.

Как сообщает муганское бюро Report, мемориальная доска установлена на фасаде дома, где жил шехид.

В церемонии приняли участие официальные лица района, члены семьи и родственники шехида, а также представители общественности.

Солдат Азербайджанской армии Зохраб Керимов героически погиб в ночь с 12 на 13 сентября этого года при предотвращении широкомасштабной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в различных направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda şəhidin xatirə lövhəsinin açılışı olub

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