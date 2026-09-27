В Билясуваре, Джалилабаде и Имишли прошли мероприятия ко Дню памяти

В связи с 27 сентября - Днём памяти в Муганском регионе Азербайджана почтили память шехидов.

Как сообщает муганское бюро Report, мероприятия, посвящённые Дню памяти, прошли в Билясуварском, Джалилабадском и Имишлинском районах.

В мероприятиях приняли участие руководители районных исполнительных властей, представители правоохранительных органов, религиозные деятели, семьи шехидов, ветераны и представители общественности.

Участники мероприятий посетили Аллеи шехидов в районах и возложили цветы к могилам военнослужащих, погибших в боях.

По погибшим были прочитаны молитвы.

В 12:00 память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, почтили минутой молчания.