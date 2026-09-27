Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В Билясуваре, Джалилабаде и Имишли прошли мероприятия ко Дню памяти

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 15:14
    В Билясуваре, Джалилабаде и Имишли прошли мероприятия ко Дню памяти

    В связи с 27 сентября - Днём памяти в Муганском регионе Азербайджана почтили память шехидов.

    Как сообщает муганское бюро Report, мероприятия, посвящённые Дню памяти, прошли в Билясуварском, Джалилабадском и Имишлинском районах.

    В мероприятиях приняли участие руководители районных исполнительных властей, представители правоохранительных органов, религиозные деятели, семьи шехидов, ветераны и представители общественности.

    Участники мероприятий посетили Аллеи шехидов в районах и возложили цветы к могилам военнослужащих, погибших в боях.

    По погибшим были прочитаны молитвы.

    В 12:00 память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, почтили минутой молчания.

    27 Сентября – День памяти
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    Biləsuvar, Cəlilabad və İmişlidə Anım Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
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