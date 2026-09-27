В Билясуваре, Джалилабаде и Имишли прошли мероприятия ко Дню памяти
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 15:14
В связи с 27 сентября - Днём памяти в Муганском регионе Азербайджана почтили память шехидов.
Как сообщает муганское бюро Report, мероприятия, посвящённые Дню памяти, прошли в Билясуварском, Джалилабадском и Имишлинском районах.
В мероприятиях приняли участие руководители районных исполнительных властей, представители правоохранительных органов, религиозные деятели, семьи шехидов, ветераны и представители общественности.
Участники мероприятий посетили Аллеи шехидов в районах и возложили цветы к могилам военнослужащих, погибших в боях.
По погибшим были прочитаны молитвы.
В 12:00 память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, почтили минутой молчания.
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