Biləsuvar, Cəlilabad və İmişlidə Anım Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2026
- 15:06
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
27 Sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar Azərbaycanın Muğan bölgəsində şəhidlərin xatirəsi yad olunub.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, Biləsuvar, Cəlilabad və İmişli rayonlarında anım tədbirləri keçirilib.
Mərasimlərdə rayon icra hakimiyyətlərinin rəhbərləri, hüquq-mühafizə orqanlarının nümayəndələri, din xadimləri, şəhid ailələri, qazilər və ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər.
Tədbir iştirakçıları rayonların Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edərək şəhid olan hərbi qulluqçuların məzarları önünə gül dəstələri düzüblər.
Şəhidlərin ruhuna dualar oxunub.
Saat 12:00-da isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçən şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Son xəbərlər
04:15
"Bloomberg": Tramp Cənubi Koreyanın ABŞ-yə 200 milyard dollarlıq yatırım planlarını elan edəcəkDigər ölkələr
03:42
Rumıniya parlamenti yeni hökumətin proqramı və tərkibini nəzərdən keçirəcəkDigər ölkələr
03:05
Tramp İran gələcəkdə təslim yolunu seçəcəyini bildiribDigər ölkələr
02:38
Xəzər dənizində zəlzələ baş veribHadisə
02:17
Fransada yuxarı sinif şagirdlərinin etiraz aksiyalarında 440 nəfər saxlanılıbDigər ölkələr
01:52
ABŞ-də süni intellektin tənzimlənməsi üzrə komitə yaradıla bilərDigər ölkələr
01:25
Şimali Kiprdə gəmi qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 18-ə çatıbDigər ölkələr
01:04
ABŞ-də dövlət xidmətlərinə çıxış üçün süni intellekt platforması yaradılırDigər ölkələr
00:53