В Баку впервые проходит форум солидарности НПО стран ОТГ

Неправительственные организации (НПО) стран Организации тюркских государств (ОТГ) собрались в Баку в рамках форума солидарности.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие более 500 представителей гражданского общества из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра.

Сегодня в рамках форума пройдут две панельные дискуссии. В первой из них под названием "Зангезурский коридор: мост, соединяющий тюркскую географию" будут рассмотрены вопросы подготовки к новым условиям после открытия Зангезурского коридора, а также инициативы институтов гражданского общества тюркского мира в этом контексте.

Вторая панель будет посвящена теме "I Форум сотрудничества НПО Азербайджана и Казахстана".

Завтра форум продолжит свою работу в городе Нахчыван.

По итогам форума ожидается принятие совместного заявления.