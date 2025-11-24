Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Баку впервые проходит форум солидарности НПО стран ОТГ

    Внутренняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 11:18
    В Баку впервые проходит форум солидарности НПО стран ОТГ

    Неправительственные организации (НПО) стран Организации тюркских государств (ОТГ) собрались в Баку в рамках форума солидарности.

    Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие более 500 представителей гражданского общества из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра.

    Сегодня в рамках форума пройдут две панельные дискуссии. В первой из них под названием "Зангезурский коридор: мост, соединяющий тюркскую географию" будут рассмотрены вопросы подготовки к новым условиям после открытия Зангезурского коридора, а также инициативы институтов гражданского общества тюркского мира в этом контексте.

    Вторая панель будет посвящена теме "I Форум сотрудничества НПО Азербайджана и Казахстана".

    Завтра форум продолжит свою работу в городе Нахчыван.

    По итогам форума ожидается принятие совместного заявления.

