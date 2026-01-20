Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    В Баку создан Центр культурного и этнического разнообразия

    Внутренняя политика
    • 20 января, 2026
    • 13:44
    В Баку создан Центр культурного и этнического разнообразия

    В Баку 20 января было основано Общественное объединение "Центр культурного и этнического разнообразия".

    Как сообщает Report, председателем организации стал Сейфаддин Гусейнли (Сафаров).

    Напомним, что в июне прошлого года во время событий в Екатеринбурге двое братьев Сейфаддина Гусейнли были жестоко убиты правоохранительными органами России, а один брат до сих пор находится в заключении в РФ.

    Центр культурного и этнического разнообразия Сейфаддин Гусейнли
    Bakıda "Mədəni və Etnik Müxtəliflik Mərkəzi" İctimai Birliyi təsis olunub

    Последние новости

    14:32

    В прошлом году 5,7% расходов населения Азербайджана были связаны с топливом

    Энергетика
    14:30
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Финляндии

    Внешняя политика
    14:27

    Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:16

    Полицейские изъяли почти килограмм кокаина у постояльца отеля в Москве

    В регионе
    14:12

    Стоимость платных услуг населению в Азербайджане увеличилась на 9%

    Финансы
    14:10

    В Джалилабадском районе более 50 сел остались без света из-за снегопада

    Энергетика
    14:08
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан

    Внешняя политика
    13:59

    В Молдове военнослужащий получил огнестрельное ранение головы

    Другие страны
    13:55

    В Баку и Мингячевире три человека погибли в результате отравления угарным газом

    Происшествия
    Лента новостей