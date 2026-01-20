В Баку создан Центр культурного и этнического разнообразия

В Баку 20 января было основано Общественное объединение "Центр культурного и этнического разнообразия".

Как сообщает Report, председателем организации стал Сейфаддин Гусейнли (Сафаров).

Напомним, что в июне прошлого года во время событий в Екатеринбурге двое братьев Сейфаддина Гусейнли были жестоко убиты правоохранительными органами России, а один брат до сих пор находится в заключении в РФ.