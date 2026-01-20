İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Bakıda "Mədəni və Etnik Müxtəliflik Mərkəzi" İctimai Birliyi təsis olunub

    Daxili siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 13:38
    Bakıda Mədəni və Etnik Müxtəliflik Mərkəzi İctimai Birliyi təsis olunub

    Bakıda yanvarın 20-də "Mədəni və Etnik Müxtəliflik Mərkəzi" İctimai Birliyi təsis olunub.

    "Report" xəbər verir ki, QHT-nin sədri Seyfəddin Hüseynlidir (Səfərov).

    Xatırladaq ki, S.Hüseynlinin ötən ilin iyununda Yekaterinburq hadisələri zamanı iki qardaşı Rusiyanın hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirilib, bir qardaşı isə hələ də Rusiyada həbsdə saxlanılır.

    В Баку создан Центр культурного и этнического разнообразия

