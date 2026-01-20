Bakıda "Mədəni və Etnik Müxtəliflik Mərkəzi" İctimai Birliyi təsis olunub
Daxili siyasət
- 20 yanvar, 2026
- 13:38
Bakıda yanvarın 20-də "Mədəni və Etnik Müxtəliflik Mərkəzi" İctimai Birliyi təsis olunub.
"Report" xəbər verir ki, QHT-nin sədri Seyfəddin Hüseynlidir (Səfərov).
Xatırladaq ki, S.Hüseynlinin ötən ilin iyununda Yekaterinburq hadisələri zamanı iki qardaşı Rusiyanın hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirilib, bir qardaşı isə hələ də Rusiyada həbsdə saxlanılır.
