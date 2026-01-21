Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Баку состоялся выпуск молодых дипломатов

    Сегодня состоялась церемония выпуска в рамках Программы внешней политики для молодых дипломатов, осуществленной при совместной организации Министерства иностранных дел (МИД) и Университета АДА.

    Как сообщили Report в МИД, в церемонии приняли участие министр иностранных дел Джейхун Байрамов, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев, руководители структурных подразделений МИД и молодые дипломаты.

    Х.Пашаев и Дж. Байрамов поздравили молодых дипломатов с завершением Программы внешней политики, дали ряд полезных рекомендаций и пожелали им успехов в дальнейшей деятельности.

    Далее выступили советник проректора Университета АДА, заместитель директора Института развития и дипломатии Айгюн Гаджиева и начальник отдела кадров МИД Раман Мамедов, а также два молодых дипломата из числа участников программы.

    В заключение молодым дипломатам были вручены сертификаты за участие в программе.

    дипломаты Программа внешней политики Университет ADA МИД Азербайджана Джейхун Байрамов Хафиз Пашаев
