В Баку состоялся выпуск молодых дипломатов

Сегодня состоялась церемония выпуска в рамках Программы внешней политики для молодых дипломатов, осуществленной при совместной организации Министерства иностранных дел (МИД) и Университета АДА.

Как сообщили Report в МИД, в церемонии приняли участие министр иностранных дел Джейхун Байрамов, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев, руководители структурных подразделений МИД и молодые дипломаты.

Х.Пашаев и Дж. Байрамов поздравили молодых дипломатов с завершением Программы внешней политики, дали ряд полезных рекомендаций и пожелали им успехов в дальнейшей деятельности.

Далее выступили советник проректора Университета АДА, заместитель директора Института развития и дипломатии Айгюн Гаджиева и начальник отдела кадров МИД Раман Мамедов, а также два молодых дипломата из числа участников программы.

В заключение молодым дипломатам были вручены сертификаты за участие в программе.