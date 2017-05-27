В Баку состоялось шествие в связи с 28 мая Днем республики - ФОТО

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоялось шествие в связи с 28 мая – Днем республики.

Как сообщает Report, шествие было организовано Государственной службой безопасности и министерством молодежи и спорта.

В шествии принял участие начальник ГСБ, генерал-лейтенант Мадат Гулиев и начальник ГПС, генерал-полковник Эльчин Гулиев, спортсмены, представители СМИ.

Мадат Гулиев сообщил журналистам, что такого развития как в Азербайджане больше в мире нет: "Этот народ завоевал независимость и не потеряет ее. Наш народ уже не тот, что 10-20 лет назад. Народ сплотился вокруг уважаемого президента и первого вице-президента и успешно развивается".

Шествие охватило дистанцию в 5 км.

Представителей медиа в конце наградили дипломами за участие в шествии.