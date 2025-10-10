Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан Армении

    Внутренняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 20:40
    В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил ведения войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и других многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

    Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в составе Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова) каждому из обвиняемых были предоставлены переводчики на язык, которым они владеют, а также адвокаты для их защиты.

    В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

    Судья З. Агаев объявил о поступлении в суд новых документов. Он отметил, что 340 потерпевших обратились в суд с заявлением, сообщив о невозможности участия в судебном процессе и просили изучить их показания, данные на предварительном следствии, в ходе судебного процесса.

    Новость дополняется

