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В Баку с участием Лейлы Алиевой в распоряжение жителей переданы очередные благоустроенные дворы

В Баку с участием Лейлы Алиевой в распоряжение жителей переданы очередные благоустроенные дворы По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках Года солидарности во имя зеленого мира были благоустроены и переданы в распоряжение жителей дворы, где расположены многоэта
Внутренняя политика
16 апреля 2024 г. 20:08
В Баку с участием Лейлы Алиевой в распоряжение жителей переданы очередные благоустроенные дворы

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках Года солидарности во имя зеленого мира были благоустроены и переданы в распоряжение жителей дворы, где расположены многоэтажные здания, в которых проживают более 2 200 жильцов, по адресу город Баку, Хатаинский район, улица Рахиба Мамедова, 4, 4а, 15q и улица Джаваншира, 7 и 9.

Как сообщает Report, Лейла Алиева, присутствовавшая на состоявшейся 16 апреля церемонии, приняла участие в массовой акции по посадке деревьев, проведенной в рамках мероприятия, вручила подарки юным жильцам двора.

Отметим, что основная цель проекта "Наш двор" заключается в чистоте и благоустроенности в экологическом отношении дворов на территории столицы, восстановлении зеленых насаждений, формировании атмосферы содержательного отдыха, создании для жителей безопасных и комфортных условий жизни. В благоустроенных дворах предусмотрено удобное передвижение людей с ограниченными возможностями, в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективной организации досуга молодежи и повышения ее интереса к спорту на территории создана футбольная площадка с искусственным покрытием, шахматная площадка, установлены различные спортивные сооружения, построены игровые площадки для детей. Кроме того, во дворах сооружены беседки, многочисленные скамейки, скворечники и домики для кошек. Одновременно во дворах установлены новые осветительные столбы, камеры наблюдения, полностью отремонтированы фасады и блоки зданий, обновлены асфальтовое и кровельное покрытие, электрические линии.

Наряду с восстановлением зеленых насаждений на территории дворов, посажены 1 680 саженцев различных деревьев, 19 тыс. 256 кустарников, на территории площадью 8549 квадратных метров проведено озеленение. Кроме того, в целях предотвращения загрязнения воздуха по периметру двора посажены густорастущие обыкновенный мраморный плющ и другие вьющиеся растения, тем самым созданы "зеленые препятствия".

Отметим, что в рамках проекта "Наш двор", осуществляемого с 2017 года по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, на сегодняшний день были благоустроены и переданы в распоряжение жителей 152 общих жилых участков.

Общественное объединение IDEA призывает направлять предложения и обращения жильцов, связанные с благоустройством дворов и проведением работ по реконструкции, на горячую линию 1113 или e-mail адрес ([email protected]) Общественного объединения.

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Версия на английском языке ФотоRenovated courtyards handed over to residents with participation of Leyla Aliyeva
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Leyla Əliyevanın iştirakı ilə növbəti abad həyətlər sakinlərin istifadəsinə verilib

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