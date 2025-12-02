В Баку прошла презентация платформы искусственного интеллекта ASAN AI Hub

В Баку состоялась презентация платформы искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI Hub), созданной по инициативе Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, основной целью платформы является объединение исследователей в области искусственного интеллекта (ИИ), государственных органов, частного сектора и индивидуальных пользователей на единой цифровой платформе в Азербайджане.

В рамках мероприятия были подписаны меморандумы о взаимопонимании между ASAN AI Hub и организациями Apolitical, Breakthrough Social Enterprise и GenAI Works.

Завершила событие панельная дискуссия "Открытые инновации в искусственном интеллекте: Мост для всех" под модераторством директора по партнерствам Apolitical Катрин Миллер Вебер. На панели обсуждались модели открытых инноваций, сотрудничество государства и частного сектора, принципы инклюзивности и ответственности.