    В Баку прошла презентация платформы искусственного интеллекта ASAN AI Hub

    Внутренняя политика
    • 02 декабря, 2025
    • 13:13
    В Баку состоялась презентация платформы искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI Hub), созданной по инициативе Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, основной целью платформы является объединение исследователей в области искусственного интеллекта (ИИ), государственных органов, частного сектора и индивидуальных пользователей на единой цифровой платформе в Азербайджане.

    В рамках мероприятия были подписаны меморандумы о взаимопонимании между ASAN AI Hub и организациями Apolitical, Breakthrough Social Enterprise и GenAI Works.

    Завершила событие панельная дискуссия "Открытые инновации в искусственном интеллекте: Мост для всех" под модераторством директора по партнерствам Apolitical Катрин Миллер Вебер. На панели обсуждались модели открытых инноваций, сотрудничество государства и частного сектора, принципы инклюзивности и ответственности.

