Подписано соглашение о финансировании строительства ж/д "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"

Подписано соглашение о финансировании строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

Как передает Report, об этом сообщает кабинет министров Кыргызстана.

Соглашение было заключено между совместной проектной компанией железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" и синдикатом банков Китая, включающим Государственный банк развития Китая и Эксимбанк.

"Общая стоимость проекта железной дороги оценивается в $4,7 млрд. Половина указанной суммы в размере около $2,3 млрд будет предоставлено Китаем в качестве кредита на 35 лет совместной проектной компании, учрежденной тремя странами. Погашение этой суммы будет осуществляться непосредственно проектной компанией. Оставшиеся $2,3 млрд будут внесены тремя государствами в уставный капитал совместной проектной компании в следующем процентном соотношении: Китай - 51%, Кыргызстан и Узбекистан - по 24,5% каждая", - говорится в сообщении.

В рамках проекта предусмотрено возведение 50 мостов и 29 тоннелей общей длиной 120 км, что составляет около 40% всего пути. Длина железной дороги на территории Кыргызстана составит 304 км.

Официальный старт строительства был дан 27 декабря 2024 года президентами Кыргызстана Садыром Жапаровым, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.