В Баку прошла церемония памяти шехида Эльвина Шукюрлю
Внутренняя политика
- 22 января, 2026
- 11:41
На Военном мемориальном кладбище состоялась церемония памяти шехида 44-дневной войны, лейтенанта Эльвина Шукюрлю.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие члены семьи шехида, военнослужащие, а также представители государственных структур и общественности.
Эльвин Шукюрлю родился 14 июня 1997 года в Джалилабадском районе в семье военнослужащего. Он окончил Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского и Высшее военное училище, а в 2018 году получил звание лейтенанта и приступил к службе.
В ходе Отечественной войны Эльвин Шукюрлю принимал участие в боях на Дашкесан-Кяльбаджарском направлении и пал шехидом 28 сентября 2020 года. Его тело было предано земле 22 января 2021 года на Военном мемориальном кладбище.
