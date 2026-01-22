Vətən müharibəsi şəhidi Elvin Şükürlünün anım mərasimi keçirilib
Daxili siyasət
- 22 yanvar, 2026
- 11:10
Hərbi Memorial Məzarlıqda 44 günlük Vətən müharibəsinin şəhidi leytenant Elvin Şükürlünün anım mərasimi keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, mərasimdə şəhidin ailə üzvləri, hərbi qulluqçular, dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, şəhid Elvin Şükürlü 14 iyun 1997-ci ildə Cəlilabad rayonunda hərbçi ailəsində anadan olub. O, Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyi və Ali Hərbi Məktəbi bitirib, 2018-ci ildə leytenant rütbəsi alaraq xidmətə başlayıb. Elvin Şükürlü 44 günlük Vətən müharibəsində Daşkəsən-Kəlbəcər istiqamətlərində döyüşüb və 2020-ci ilin sentyabrın 28-də orada şəhid olub. Onun nəşi 2021-ci ilin yanvarın 22-də Hərbi Memorial Məzarlıqda torpağa tapşırılıb.
