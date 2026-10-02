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    В Баку пройдет II Форум азербайджанских ученых из-за рубежа

    Внутренняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 18:21
    В Баку пройдет II Форум азербайджанских ученых из-за рубежа

    В Баку 9-10 декабря пройдет II Форум азербайджанских ученых, проживающих за рубежом.

    Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой.

    Мероприятие организует Всемирная ассоциация азербайджанских ученых при поддержке Госкомитета, Министерства науки и образования и Национальной академии наук Азербайджана.

    В открытии форума ожидается участие свыше 100 азербайджанских ученых из-за рубежа и около 500 научных работников, молодых докторантов и исследователей из ведущих научных и образовательных учреждений страны.

    Цель форума в укреплении связей азербайджанских ученых из разных стран с научным сообществом Азербайджана, обмене знаниями и опытом. Во второй день форума запланированы встречи, научные дискуссии и мастер-классы зарубежных ученых в университетах по их специальностям.

    Отметим, что первый подобный форум проводился в Баку 9-11 сентября 2024 года.

    Форум азербайджанских ученых
    Bakıda Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlı Alimlərin II Forumu keçiriləcək
    Baku to host 2nd Forum of Azerbaijani Scientists Living Abroad
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