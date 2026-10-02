В Баку пройдет II Форум азербайджанских ученых из-за рубежа

В Баку 9-10 декабря пройдет II Форум азербайджанских ученых, проживающих за рубежом.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Мероприятие организует Всемирная ассоциация азербайджанских ученых при поддержке Госкомитета, Министерства науки и образования и Национальной академии наук Азербайджана.

В открытии форума ожидается участие свыше 100 азербайджанских ученых из-за рубежа и около 500 научных работников, молодых докторантов и исследователей из ведущих научных и образовательных учреждений страны.

Цель форума в укреплении связей азербайджанских ученых из разных стран с научным сообществом Азербайджана, обмене знаниями и опытом. Во второй день форума запланированы встречи, научные дискуссии и мастер-классы зарубежных ученых в университетах по их специальностям.

Отметим, что первый подобный форум проводился в Баку 9-11 сентября 2024 года.